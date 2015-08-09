مسئول: إيران تتسلم مئة إيرانى من المحكوم عليهم فى كردستان العراق

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون القنصلية والبرلمان وشؤون الرعايا الإيرانيين فى الخارج حسن قشقاوى أن مئة من الإيرانيين المحكوم عليهم سيجرى تسليمهم للسلطات الايرانية من منطقة كردستان العراق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف قشقاوى أنه طبقا للاتفاقية المبرمة بين إيران والحكومة المركزية فى العراق ومنطقة كردستان تم حتى الان تنفيذ مرحلتين من ثلاث مراحل لنقل المحكوم عليهم فيما سيتم فى المرحلة الثالثة ايضا تسليم مئة من المحكوم عليهم إلى السلطات الإيرانية عند الحدود، تبحسب ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وأضاف أن الجرائم الرئيسية لهؤلاء المحكوم عليهم هى المخدرات وجرائم اخرى وقد تم توقيفهم فى سجون مدن دهوك واربيل والسليمانية.

وأشار قشقاوى إلى أن اجمالى المحكوم عليهم الذين جرى تسليمهم إلى ايران حتى الان بلغ 133 شخصا فيما تم تسليم 18 شخصا آخرين من ايران إلى بلدهم.

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