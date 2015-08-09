افتتاح أول «متحف حيواني» بالشرق الأوسط بحديقة حيوان الجيزة

شارك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، في حفل افتتاح أول متحف حيواني بالشرق الأوسط في حديقة حيوان الجيزة في جمهورية مصر العربية.

جري الافتتاح برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحضور وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، ووزير الري الدكتور حسام مغازي، ومحافظ الجيزة.

وصرح “الزدجالي”، بأن هذا المتحف يعتبر صرحًا علميًا وتاريخيًا في المنطقة العربية وقاعدة بيانات لكافة الباحثين والكليات على مستوى الوطن العربي والعالم.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة دكتور صلاح هلال، إن المتحف جرى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ويضم المتحف 3 مجموعات من الطيور والحيوانات بالإضافة إلى مجموعة من الثدييات والقوارض، ويضم المتحف 2377 نوعًا من الطيور والزواحف والحيوانات وجماجم الحيوانات والهياكل العظيمة الخاصة بالحيوانات والطيور بمختلف أنواعها.

ويضم المتحف معرضًا للحيوانات المحنطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الهياكل العظمية وأدوات لعرض دورة حياة الحيوانات من خلال صور وفيديو، بالإضافة إلى مومياوات للحيوانات المحنطة، التي يصل عمرها إلى الآف السنين.