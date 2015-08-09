إصابة نيمار وغيابه عن السوبر الإسباني والأوروبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي إصابة نجمه البرازيلي نيمار بالتهاب في الغدة النكفية وغيابه عن مباراة السوبر الأوروبي ومباراتي السوبر الإسباني.

وأكد النادي أن اللاعب أصيب بالمرض على الرغم من تطعيمه المسبق ضده، وسيغيب لمدة 15 يوما.

وبالتالي، لن يشارك نيمار يوم الثلاثاء المقبل أمام سيفيليا في كأس السوبر الأوروبي، ولن يتواجد أيضا في مواجهتي السوبر الإسباني المقرر لهما 14 و17 أغسطس المقبل ضد أتلتيك بلباو.

وقد يغيب النجم البرازيلي أيضا عن مباراة البلوجرانا الأولى في حملة الدفاع عن لقب الدوري حين يحل ضيفا على أتليتيك بلباو يوم 23 أغسطس المقبل.