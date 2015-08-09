أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة نيمار وغيابه عن السوبر الإسباني والأوروبي

Google+ Print
إصابة نيمار وغيابه عن السوبر الإسباني والأوروبي إصابة نيمار وغيابه عن السوبر الإسباني والأوروبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي إصابة نجمه البرازيلي نيمار بالتهاب في الغدة النكفية وغيابه عن مباراة السوبر الأوروبي ومباراتي السوبر الإسباني.

وأكد النادي أن اللاعب أصيب بالمرض على الرغم من تطعيمه المسبق ضده، وسيغيب لمدة 15 يوما.

وبالتالي، لن يشارك نيمار يوم الثلاثاء المقبل أمام سيفيليا في كأس السوبر الأوروبي، ولن يتواجد أيضا في مواجهتي السوبر الإسباني المقرر لهما 14 و17 أغسطس المقبل ضد أتلتيك بلباو.

وقد يغيب النجم البرازيلي أيضا عن مباراة البلوجرانا الأولى في حملة الدفاع عن لقب الدوري حين يحل ضيفا على أتليتيك بلباو يوم 23 أغسطس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع