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الحماية المدنية: سيطرنا على حريق مصنع بويات أكتوبر وجار عمليات التبريد

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الحماية المدنية: سيطرنا على حريق مصنع بويات أكتوبر وجار عمليات التبريد الحماية المدنية: سيطرنا على حريق مصنع بويات أكتوبر وجار عمليات التبريد
قال اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، إن قوات الأمن سيطرت على حريق مصنع بويات بدائرة قسم ثانى أكتوبر، بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ويتم عمل تبريد الآن بعد إخماد النيران.

وكان حريق هائل نشب بمصنع بويات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، دون معرفة أسباب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان فى محاولة لإخماد الحريق.
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