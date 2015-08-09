كيف نعى الفنانون والإعلاميون سعود الدوسري؟

كان خبر وفاة الإعلامي سعود الدوسري فاجعة خضّت الوسط الفني والإعلامي في العالم العربي عامة والخليجي خصوصاً، وبدا واضحاً من خلال تغريدات الإعلاميين والفنانين أن الدوسري ترك أثراً كبيراً فيهم، وقام كل منهم بالدعاء وطلب الرحمة له، معبرين عن الصدمة التي أصابتهم بخبر رحيله، خصوصاً وأنه ما زال في الأربعين من عمره

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فبعد إعلان خبر وفاته، ضجّ "تويتر" بالتغريدات المعزيّة وانتشرت صوره على حسابات الفنانين والإعلامين زملاء وأصدقاء الراحل.



هنا جردة لأبرز تغريدات الإعلاميين والفنانين الذين نعوا سعود الدوسري كل شخص على طريقته:

ناصر القصبي: "إنا الله وإنا اليه راجعون وفاة المذيع سعود الدوسري لا إله الا الله عرفتك رقيقاً وجميلاً وإنساناً موتك فاجعة كبيرة رحمة الله عليك".

رحمة رياض: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم طيب ثراه، وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه".

دنيا باطما: "بعض المفارقين تحتاج لفترة لتستوعب فراقهم!! سعود الدوسري أحدهم.. فالموت حق ولكن لنا قلوب!! رحمك الله يا سعود".

أمل بشوشة: "الله يرحمك سعود الدوسري و يصبر أهلك و ذويك".

يوسف الخال: "أحرّ التعازي للملكة العربية السعودية و للإعلاميين ولعائلة ولأصدقاء الإعلامي سعود الدوسري.. التقينا عدّة مرّات والبسمة لا تفارق وجه"..

نيكول سابا: "أعزّي الشعب السعودي في فقدان الاعلامي سعود الدوسري..ربنا يرحمه".

لطيفة: "اللهم لا اعتراض ولكنني ظللت أبكيك بحرقه سافتقد لقائك الأخوى العفوى الصادق".

عاصي الحلاني: :إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة المذيع سعود الدوسري سعود الأخ والصديق الصدوق لن ننساك في جنان الخلد باذن الله.

لجين عمران: "رحيل الاعلامي الاستاذ سعود الدوسري الله يرحمه ويصبر أهله إنا لله وإنا إليه راجعون".

أروى: "الله يرحمك و يغمد روحك الجنه..الله يصبر اهلك..سعود الدوسري الاعلامي الراقي اللامع فرقاك أحزنتي".

شذى حسون: "علمت الان بوفاة الصديق وحبيب الجميع الإعلامي السعودي سعود الدوسري .. وفاتك صدمة للجميع".

رزان مغربي: "سعود الوسري يا صديق لندن و زميل الـmbc و رفيق درب الاعلام مثواك الجنة انشالله" .

ميساء مغربي: اللهم اغفر لعبدك سعود وغمد روحه الجنة ...البقاء لله وفاة سعود الدوسري"

ديانا حداد: "أتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد الإعلامي الكبير سعود الدوسري ولكل الإعلاميين في الوطن العربي رحمك".

أسيل عمران: "انتقل إلى رحمة الله الإعلامي سعود الدوسري خبر صدم الجميع الله يرحمة و يصبر أهله"

بلقيس: "صدمة كبيرة تلقيتها الان بخبر وفاة الإعلامي الصديق سعود الدوسري اللهم تولاه برحمتك واغفر له وارحمه اللهم أمين.

فايز المالكي: "الي جنات الخلد اللهم اغفر له وارحمه والهمنا في فقده الصبر والسلوان وفاة المذيع سعود الدوسري".

شمس: "الله يرحمه برحمته ويغفر له بإذن الله وفاة المذيع سعود الدوسري".

راغب علامة: "خبر مؤلم جداً وفاة الإعلامي الصديق سعود الدوسري الذي رحل باكراً وهو مؤمن ومحب للناس وللحياة إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحمك الله يا صديقي".

كارول سماجة: "حزنت كثيرآ على خبر رحيل الإعلامي السعودي: سعود الدوسري..لقد رحل باكرآ".

كندة علوش: الصديق الإعلامي سعود الدسوري الخلوق الدمث اللطيف في ذمة الله ادعوله وأقروا الفاتحة على روحو".

أنغام: "يارب ارحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك سعود الدوسري الخلوق البشوش الخجول المحترم أوجعني رحيلك يا سعود".

جو أشقر: "رحمة الله على الإعلامي الصديق المأسوف على شبابه سعود الدوسري. شيء لا يصدق. الله يصبر أهله".

أنابيلا هلال: "صديقي أيها الإعلامي صاحب الإطلالة المميزة سوف نفتقدك يا غالي".

أيمن الأعتر: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.توا بس سمعت بخبر وفاة الصديق الإعلامي السعودي سعود الدوسري الله يرحمه ويغفرله".

طوني خليفة: "صعقت لخبر وفاة الزميل سعود الدوسري ..رحمك الله يا صديقي رحيلك خسارة كبيرة للإعلام والإنسانية"

خالد الشاعر: سعود الدوسري وداعاً الخبر صدمة ... كان نعم الأخ والصديق والمعلم والقدوة فقدناك".

الإعلامي عماد الدين أديب: "أخي و صديقي و حبيبي سعود الدوسري في ذمة الله إثر نوبة قلبية. خبر يدمع القلب قبل العين. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نزار فرنسيس: "سعود الدوسري.. يا وجهاً دخل ملايين القلوب.. رحمك الله وأبدَل عليك مسكناً أفضل من كل مساكن الأرض".

الصحافي صلاح مخارش: "الموت يخطف الطيب ومن نحب فجأة ودون مقدمات ،هو فقط من يلمح لنا بالوداع ونحن نودعه بعد الرحيل".

علي جابر: إنا لله وانا اليه راجعون وفاة المذيع سعود الدوسري كنت صديقاً ودوداً وإنساناً ترك بصمة في الاعلام العربي، و فاتك خسارة كبيرة رحمة الله عليك".

رودولف هلال وفاة الصديق والأخ الاعلامي سعود الدوسري صدمة كبيرة الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

فهد الكبيسي: انطفأ اليوم نجم من نجوم الإعلام الراقي !! رحم الله سعود الغالي وأسكنه فسيح جناته انا لله وإنا إليه راجعون وفاة الإعلامي سعود الدوسري.

زافين: "بكير! أنا حزين. الله يرحمو وفاة سعود الدوسري".

نيشان: "سعود الدوسري... البقاء لله".

مصطفى الأغا: "رحمك الله يا أخي وصديقي وزميلي سعود الدوسري الذي توفي اليوم بنوبة قلبية وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جمانة بو عيد: لا وصف للحزن الذي يسكن قلبنا لوفاة الصديق والأخ سعود الدوسري. يا أطيب الناس الله يرحمك والعزاء للعائلة وللجسم الاعلامي الذي أحَبَّكَ وخسرك".

ريم سعيد: "رحيل الزميل الإعلامي سعود الدوسري ،، الله يرحمك و يصبر اهلك و عزاءنا واحد".

جمال فياض: "سعود الدوسري، الى رحمة الله يا عزيزي... كانت بيننا سجالات، ولم يفسد بيننا إختلاف الآراء للودّ قضية! إنّا لله وإنا إليه راجعون".

وفاء الكيلاني: "ادعوا له بالرحمة وربنا يصبر قلب أهله وفاة الإعلامي سعود الدوسري".

موسى العمر: وفاة الزميل سعود الدوسري صاحب الحضور الجميل والتواضع الجم..إنا لله وإنا إليه راجعون.وفاة المذيع سعود الدوسري.

برهان الأشقر: "فجعنا بخبر وفاة الاعلامي السعودي الزميل سعود الدوسري.. ومن قبله الاعلامي الاردني الزميل نايف المعاني.. انه بحق ليوم أسود للإعلام العربي".

منى أبوحمزة: "نعزي المملكة العربية السعودية و العالم العربي بوفاة الإعلامي الزميل سعود الدوسري".