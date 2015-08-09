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مريم أوزيرلي تطلق ماركة مستحضرات خاصة بها

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مريم أوزيرلي تطلق ماركة مستحضرات خاصة بها مريم أوزيرلي تطلق ماركة مستحضرات خاصة بها

الأحد 09-08-2015 18:58

بعد نجاح نجمات تركيات شهيرات بإطلاق ماركات مستحضرات تجميل بأسمائهن، وتحقيقهن ثروة منها مستغلات نجوميتهن وشعبيتهن الكبيرة، قررت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام وشقيقها الأكبر ومدير أعمالها داني، إنشاء شركة تجارية خاصة يطلقان من خلالها ماركة تجميلية عالمية تحمل إسمها، واختارت لها إسم ( by meryem)
الشركة ستطلق قريباً في الأسواق مستحضرات متخصصة بالماسكرا ، وقلم العين، وأحمر الشفاه، وبودرة الوجه.
يذكر أن جمهور مريم يترقب مسلسلها الجديد مع مراد يلدريم بشغف، حيث من المفترض بدء تصويره وعرضه في شهر أيلول المقبل.

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سيدتي