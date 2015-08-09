بالصور.. ندوة بعنوان "الجوائز العلمية وكيفية الحصول عليها" بجامعة بنى سويف

>نظمت جامعة بنى سويف اليوم الأحد برئاسة الدكتور أمين لطف رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "الجوائز العلمية - أنواعها - وكيفية الحصول عليها" بكلية العلوم.

وأكد رئيس الجامعة ، أن هدف الندوة هو تعريف شباب الباحثين بأنواع الجوائز العلمية للنهوض بالجامعة كى تتبوأ مكانتها بين الجامعات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى والإجراءات التى يتبعها الطلاب للحصول على تلك الجوائز، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل وتشجيعها لأعضاء هيئة أعضاء التدريس وشباب الباحثين والطلاب بالجامعة.

وأشار لطفى خلال حضورة الندوة إلى أن هناك معايير كثيرة تأخذها الهيئات المصنفة للجامعات من أهمها عدد الجوائز العلمية التى حصل عليها الباحثون بالجامعة من خلال النشر الدولى والحصول على براءات الاختراع.

وأضاف أن الجامعة حصلت على العديد من الجوائز والتصنيفات الدولية خلال الأربع سنوات السابقة على الرغم من أن الجامعة مستقلة حديثًا لا تتجاوز العشر سنوات فقط فنحن نسير على الطريق الصحيح ولكن نطمع فى المزيد، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً وتقدم كل ما فى وسعها من أجل النهوض بالبحث العلمى ففى الآونة الأخيرة قدمت الجامعة جائزة مالية تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه لكل باحث نشر بحثا علميا فى مجلة دولية كما أن الجامعة سوف تقوم بتمويل كافة البحوث والمشروعات القومية، وبالفعل وافقت الجامعة على سفر أحد الطلاب الباحثين بكلية التعليم الصناعى إلى إنجلترا تحت إشراف مشرف علمى من الجامعة.



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