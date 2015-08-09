الأمن الإدارى يتفاوض مع طلاب "تجارة الإسكندرية" لحل الأزمة مع العميد

حاول طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، الصعود إلى مكتب العميد لإيصاله مطالبهم إليه ومناقشة كيفية تحقيقها لإرضاء الطلب وإزالة حالة الغضب، بينما منعهم الأمن الإدارى وأغلق جميع الأبواب بكلية التجارة بالمجمع النظرى بالشاطبى.

وقال نشأت حسنى طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، إن الأمن الإدارى منعهم فى البداية من الصعود إلى مكتب عميد الكلية وتفاوض مع جميع الطلاب المتاظهرين لتحديد موعد صباح الغد، لمقابلة طالبين من كل دفعة بالكلية لمناقشة مطالبهم مع الدكتور سمير كامل، عميد كلية التجارة.

وكان قد تظاهر العشرات من طلاب كلية التجارة ظهر اليوم، بساحة كلية التجارة بسبب عودة نظام الدراسة الصيفية، ورسوب عدد كبير من طلاب الفرقة الرابعة فى مادتى التأمين والمحاسبة بسبب تعنت أحد الأساتذة.