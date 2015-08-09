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"أبو مازن": القيادة الفلسطينية تسعى للوصول إلى السلام وتحقيقه

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"أبو مازن": القيادة الفلسطينية تسعى للوصول إلى السلام وتحقيقه "أبو مازن": القيادة الفلسطينية تسعى للوصول إلى السلام وتحقيقه
أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" أن القيادة الفلسطينية تسعى للوصول إلى السلام وتحقيقه، بالرغم من كل الأجواء السلبية المحيطة بالعملية السياسية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله وفد "حركة القوس الديمقراطى الشرقي"، التى تضم غالبية الشرقيين فى إسرائيل بحضور مسئول ملف التواصل مع المجتمع الإسرائيلى محمد المدنى.

واستمع الرئيس الفلسطينى لشرح من قبل أعضاء الوفد، حول الحركة ودورها فى خدمة اليهود الشرقيين وتنظيم دورهم السياسى داخل المجتمع الإسرائيلى.

وأشار إلى أهمية دور اليهود الشرقيين فى تعزيز فرص الوصول إلى السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
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