مقتل 37 مسلحا من تنظيم داعش و16 من قوات البيشمركة بالعراق

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد بمقتل 37 مسلحا من داعش و16 من قوات البيشمركة فى هجمات متفرقة بالعراق .

وقال مصدر أمنى إن مدفعية قوات البيشمركة قصفت مواقع عدة لتنظيم (داعش) فى قرى الحميرة المحاذية لكركوك ما أدى إلى مقتل 21 مسلحا من التنظيم بينهم محمد خلف الراوى القيادى البارز فى حزب البعث فى محافظة كركوك.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش العراقى قامت بتنفيذ هجمات على أوكار تنظيم داعش فى مناطق حصيبة الشرقية وجزيرة الخالدية شمال وشرق الرمادى 110 كم غرب بغداد فقتلت 16 مسلحا من داعش.

كان مصدر فى وزارة البيشمركة الكردية صرح اليوم بأن عناصر داعش أطلقت صاروخين مستهدفة ثكنات عسكرية لقوات البيشمركة فى قرية حسن شامى شمال أربيل ما أسفر عن مقتل 13 من قوات البيشمركة وإصابة 3 آخرين.