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المرصد السورى: اعتصام فى اللاذقية السورية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد

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المرصد السورى: اعتصام فى اللاذقية السورية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد المرصد السورى: اعتصام فى اللاذقية السورية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن نحو ألف سورى بدأوا اعتصاما فى مدينة اللاذقية الساحلية معقل الرئيس السورى بشار الأسد للدعوة لانزال العقاب بأحد أفراد عائلته الذين يتهمونه بقتل عقيد فى الجيش إثر خلاف على أفضلية المرور.

وقال المرصد فى بيان "نفذ أكثر من ألف شخص اعتصاماً عند دوار الزراعة فى مدينة اللاذقية احتجاجاً على قتل سليمان هلال الأسد -نجل ابن عم بشار الأسد- للعقيد حسان الشيخ الضابط فى القوى الجوية عند دوار الأزهرى بمدينة اللاذقية ليل ... السادس من أغسطس آب بإطلاق النار عليه وقتله أمام أطفاله بسبب تجاوز العقيد بسيارته سيارة سليمان الأسد."

ودعا المعتصمون إلى إعدام سليمان الأسد إبن هلال الأسد الذى قتل فى معارك مع الفصائل المعارضة للحكومة فى العام الماضى كما أطلقوا هتافات مؤيدة للرئيس السورى بشار الأسد.

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