العثور على 18 مهاجرا مختبئين داخل شاحنة فى بريطانيا

عثر على 18 شخصا مختبئين داخل شاحنة السبت يشتبه بمحاولتهم الدخول الى بريطانيا بطريقة غير شرعية، بحسب ما أعلنت شرطة هرتفوردشاير (جنوب غرب بريطانيا) اليوم الأحد.

وتم العثور على هؤلاء بعدما اوقفت الشرطة الشاحنة على احدى الطرق القريبة من فلامستيد شمال لندن، على بعد 178 كيلومترا شمال فولكستون حيث مخرج النفق الذى يصل فرنسا ببريطانيا تحت بحر المانش.

وقال متحدث باسم الشرطة ان المهاجرين الـ18 "وضعوا قيد الاحتجاز من أجل سلامتهم، واوضح ان سائق الشاحنة، وهو بولندى يبلغ من العمر 40 عاما، اعتقل للاشتباه بمساعدته فى تهريب المهاجرين.

وأشارت الشرطة الى انها تلقت بلاغا عبر الهاتف من سائق لاحظ نشاطا مشبوها لشاحنة تسير امامه، ونشرت شرطة المرور صورة على تويتر لمهاجرين يجلسون على الارض، خلف شاحنة يبدو انها كانت متوقفة على الطريق السريعة.

وفى مواجهة تدفق المهاجرين الذين يحاولون منذ اسابيع عبور نفق المانش باتجاه بريطانيا، عززت السلطات الفرنسية قوات الشرطة، فيما اعلنت لندن ارسال حواجز وكلاب بوليسية اضافية فضلا عن مئة عنصر امن لتأمين موقع النفق.

وردا على سؤال للبى بى سى عن الوضع الذى يثير انتقادات فى بريطانيا وفرنسا، كرر وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند التصدى للمشكلة "من جذورها" لانه "ما دام لدينا عدد كبير من المهاجرين اليائسين فى المنطقة سيكون هناك خطر دائم على امن النفق".