رئيس جامعة المنيا يكرم الطالبة المتحدثة باسم أوائل الجامعات المصرية

كرم الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، الطالبة لبني محمود أحمد من أوائل خريجي كلية الاداب قسم الأعلام شعبة العلاقات العامة التي تم إختيارها ضمن 12 مرشح لإلقاء كلمة أوائل خريجي الجامعات المصرية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أكد رئيس الجامعة، أنه شرف لكل طالب من أوائل خريجي جامعة المنيا أن يمثل جامعته أمام القيادة السياسية وأن يسلم درع الجامعات المصرية إلي سيادة رئيس الجمهورية.

وصرحت الطالبة لبني محمود أن الانضباط الذي شهدته بالكلية الحربية يثبت أنه لا يوجد مستحيل، وأوضحت سعادتها البالغة في تكريم السيد رئيس الجمهورية و تكريم الجامعة لها ممثلة في السيد رئيس الجامعة ، وأنها تتمني علي المستوي الشخصي ان تكون ضمن أسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وان تشارك في العمل الميداني لخدمة الوطن