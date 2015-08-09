بعد نشر صورا للإهمال.. التأمين الصحى: تطوير مستشفى 6 أكتوبر خلال شهر

بعد نشر "اليوم السابع" مجموعة من الصور والفيديوهات توضع تراكم النفايات الطبية والقمامة التى توضح مدى الإهمال الطبى داخل أقسام مستشفى 6 أكتوبربالدقى، أكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، أن مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى بحى الدقى فى الجيزة تخضع لتطوير البنية التحتية بها، مشيراً إلى أنه يتم تطوير البادروم وأقسام الكلى وبنك الدم.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم بدء العمل فى تطوير البنية التحتية بالمستشفى فى 29 يونيو الماضى، ومازالت أعمال الترميم والتطوير مستمرة وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى، أن المستشفى بها مشروعات للتطوير، أولها ترميم سقف المغسلة والأعمدة الموجودة بها بتكلفة 400 ألف جنيه، وتطوير الأدوار الخمسة الخاصة بالعمليات بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأشار "حجازى" إلى أن شركة كوين سيرفس، التابعة للقوات المسلحة، هى المسند إليها أعمال الصيانة والأمن والنظافة، مؤكداً أن المستشفى تقوم بعمل معظم خدماتها، مثل الغسيل فى الخارج، نظراً لتوقف المغسلة بسبب حالة الهيكلة والتطوير.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى أنه كلف لجنة بالمرور يومياً على مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى بالدقى لمتابعة أعمال التطوير وترميم الأدوار المختلفة بها، مشيراً إلى أن شركة المقاولون العرب المكلفة بتطوير مبنى المستشفى تقوم بتجديد الأسانسيرات.

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