أسرة عصام دربالة تتراجع عن تشريح جثمانه وتنتظر تصريح الدفن

تراجعت أسرة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن مطالبتها بتشريح جثمانه.

وقال عادل معوض محامى الجماعة الإسلامية لـ"اليوم السابع": إن المستشار ناجى دربالة شقيق عصام دربالة طالب بتشريح الجثمان، لكنه تراجع عن هذا المطلب، مضيفاً: "نحن الآن ننتظر تصريح الدفن".

وينتظر الآن عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية أمام سجن طرة، لاستلام جثمان دربالة.

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