اتحاد الكرة لـ في الجول: بناء على طلب كوبر.. تعديل موعد نهائي كأس مصر

قرر اتحاد كرة القدم المصري تعديل موعد نهائي كأس مصر ليكون يوم 21 سبتمبر بدلا من 19 سبتمبر المقبل.

وجاء هذا بناء على طلب المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر الذي يريد إقامة معسكر إعدادي قبل مواجهة تشاد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد عامر حسين لـFilGoal.com:"نهائي الكأس كان مقرر له يوم 19 سبتمبر، لكن هذا سيكون صعبا بسبب معسكر المنتخب الذي تعدل من أجله موعد مباراتي الدور نصف النهائي".

وأضاف "نصف النهائي سيكون يومي 16 و17 سبتمبر بدلا من 26 و27 أغسطس، وسيكون النهائي يوم 21 سبتمبر".

وأردف "كوبر طلب تأخير موعد نصف النهائي بسبب الاستعداد لمباراة تشاد".

وتأهل فريق بتروجيت لنصف النهائي بعد تغلبه على مصر المقاصة 1-0 وينتظر مواجهة الأهلي أو الجونة أو اتحاد الشرطة.

وسيتأهل الفائز من سموحة والإسماعيلي للدور نفسه ليقابل أحد الفرق الثلاثة الزمالك، الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

ويحمل نادي الزمالك لقب المسابقة بالتتويج بها في آخر موسمين.