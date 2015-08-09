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تشكيل الزمالك - كهربا أساسيا لأول مرة أمام ليوبار

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تشكيل الزمالك - كهربا أساسيا لأول مرة أمام ليوبار تشكيل الزمالك - كهربا أساسيا لأول مرة أمام ليوبار

يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" النجم المنضم حديثا إلى الزمالك قادما من صفوف إنبي، مباراة الفريق الأبيض أمام ليوبار الكونجولي.

ويستضيف ليوبار الفريق الأبيض اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وكان FilGoal.com قد انفرد أمس السبت، بخبر مفاضلة الجهاز الفني بين كهربا ومحمد إبراهيم، للبدء بأحدهما.

وكهربا هو اللاعب الوحيد الجديد الذي دخل تشكيل الزمالك، والذي حافظ جوزفالدو فيريرا على قوامه الأساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمة: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - علي جبر - محمد كوفي - حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - عمر جابر - مصطفى فتحي - كهربا

خط الهجوم: باسم مرسي

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