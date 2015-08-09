الزمالك ينجو من أزمة كبيرة بسبب لاعبيه الجدد أمام ليوبار

كاد الزمالك أن يدخل مباراة ليوبار الكونجولي بقائمة تضم 12 لاعبا فقط. ومنقوصا من صفقاته الجديدة، لولا تدخل في اللحظات الأخيرة.

ويستضيف ليوبار الفريق الأبيض اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة بقائمة تضم 16 لاعبا، منهم 4 لاعبين جدد هم محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد إبراهيم ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة.

وتفاجئ حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، بأن مراقب المباراة يسجل 12 لاعبا فقط في قائمة الزمالك. دون الصفقات الجديدة للفريق الأبيض.

وأبلغ مراقب المباراة أنور أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هو من أرسل له هذه القائمة، وأن الزمالك لا يحق له إشراك أي من لاعبيه الجدد.

واضطر المدير الإداري للزمالك للرجوع إلى فندق إقامة اللاعبين، من أجل العودة للملعب بخطاب من الكاف يثبت أن النادي الأبيض سجل صفقاته الجديدة في قائمته الإفريقية.

وبناء عليه، قام مراقب المباراة بإضافة الأسماء المنقوصة إلى القائمة.

يذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثا من صفوف إنبي، سيبدأ المباراة أساسيا.

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