القبض على سائق بمرور الدقى لاستخدامه لوحات معدنية مسروقة

ألقى ضباط وحدة مرور تراخيص الدقى القبض على سائق، وذلك لاتهامه باستعمال لوحة معدنية خاصة بسيارة مبلغ بسرقتها منذ 3 أعوام.

حيث ألقى ضباط المرور بوحدة مرور الدقى القبض على عاطف .ر.ح 20 سنة سائق بوحدة المرور، وذلك أثناء تواجده لإنهاء إجراءات استلام سيارة ملكه، بعد أن تبين بفحص اللوحات المعدنية على السيارة بين أن ‏اللوحات المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى مبلغ بفقدها منذ 3 أعوام.

وبعد القبض عليه اعترف بشراء تلك اللوحات من شخص بمبلغ 500 ‏جنيه.

>تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.