أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"مرور الجيزة" تضبط 9014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

Google+ Print
"مرور الجيزة" تضبط 9014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة "مرور الجيزة" تضبط 9014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة عدة حملات مرورية وانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 9014 مخالفة متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات"منها 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، 30 مخالفة السير فى المسار غير محدود و130 مخالفة ملصقات ومعلقات 78 مخالفة دخان كثيف و90 مخالفة ركاب زيادة.

كما تم ضبط 175 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و2140 مخالفة نـمـوذج 125و 50 مخالفة شروط الترخيص و70 مخالفة أمن ومتانة، وتم حجز 12 توك توك.

كما تم ضبط 120 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و102 مخالفة تحدث فى الهاتف المحمول، و60 مخالفة لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365