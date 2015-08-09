"مرور الجيزة" تضبط 9014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة عدة حملات مرورية وانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 9014 مخالفة متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات"منها 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، 30 مخالفة السير فى المسار غير محدود و130 مخالفة ملصقات ومعلقات 78 مخالفة دخان كثيف و90 مخالفة ركاب زيادة.

كما تم ضبط 175 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و2140 مخالفة نـمـوذج 125و 50 مخالفة شروط الترخيص و70 مخالفة أمن ومتانة، وتم حجز 12 توك توك.

كما تم ضبط 120 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و102 مخالفة تحدث فى الهاتف المحمول، و60 مخالفة لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.