6 مسلحين يخطفون رجلا مسنا ويساومون أسرته على مبلغ مالى بـ"أبو النمرس"

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عصابة قامت باختطاف رجل مسن يدعى "حنفى.خ"، 68 سنة، بالمعاش، ومقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، أثناء سيره بالسيارة خاصته بدائرة المركز، ومساومة نجله على دفع مبلغ مالى 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

على الفور تشكل فريق بحث تحت إشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، وبقيادة العميد إيهاب شلبى، مفتش قطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد عليان، رئيس المباحث، تم ضبط "خطاب.ا"، 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها جنح مركز العياط "سرقة"، والمحكوم عليه فيها، والهارب فى القضية "سرقة بالإكراه"، و"أبوسريع.ع"، 29 سنة، نجار، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما جنح مركز البدرشين "شروع فى سرقة"، و"كارم.س"، 32 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها جنح قسم الأهرام "سلاح بدون ترخيص" المحكوم عليه فيها، والهارب فى 3 قضايا آخرها جنح مركز أبو النمرس "تبديد"، و"عبد الله.م"، 28 سنة، عاطل، و"عمرو حسن"، 34 سنة، عاطل، و"ياسمين.ز"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالقاهرة ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى والسادسة بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين وأضافا بتكوينهما وباقى المتهمين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث الخطف عقب قيام السادسة باستدراج الأشخاص وقيام باقى المتهمين بخطفهم تحت تهديد السلاح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.