الإمارات ترصد 300 مليون درهم لتعزيز الاغاثة والتنمية باليمن

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر ..رصدت الهيئة 300 مليون درهم لتعزيز عملياتها الإغاثية وبرامجها التنموية في اليمن نفذت منها ما قيمته 79 مليونا و75 ألف درهم من البرامج الإنسانية منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.

وتواجدت هيئة الهلال الأحمر على الساحة اليمنية منذ بداية الأزمة الحالية بتوجيهات القيادة الرشيدة وعملت خلال الفترة الماضية على جميع المحاور لتخفيف المعاناة الإنسانية التي لحقت بالشعب اليمني الشقيق.

وتعتبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من المنظمات الإنسانية القليلة التي واصلت عملها في اليمن رغم تصاعد وتيرة الأحداث هناك وفي أحلك الظروف وأشدها وطأة .. كما تعتبر أيضا من أوائل الجمعيات الوطنية ضمن منظومة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي عززت استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين من الأزمة اليمنية.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر في بيان صحفي اليوم أنها مقبلة على مرحلة جديدة من البذل والعطاء الإنساني على الساحة اليمنية مع عودة الهدوء والاستقرار في عدن وعدد من المحافظات الأخرى ووضعت خطة طموحة لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب اليمني الشقيق في عدد من المجالات الحيوية الغذائية والطبية وخدمات المياه والكهرباء وغيرها من ضروريات الحياة .. وتحقيقا لهذا الهدف رصدت الهيئة ميزانية إضافية لتمويل عملياتها الإغاثية وبرامجها التنموية ورفعت سقف مساعداتها الإنسانية للشرائح والفئات الأكثر تضررا من الأحداث الأخيرة خاصة الأطفال الذين تشير التقارير إلى خطورة أوضاعهم وارتفاع نسبة سوء التغذية بينهم ما يعرضهم للكثير من المخاطر والأمراض.

وكانت هيئة الهلال الأحمر نقلت مكتبها من صنعاء إلى عدن تعزيزا لجهودها في هذا الصدد ووفرت له كل الإمكانيات المادية و البشرية واللوجستية للقيام بدوره في الإشراف على توزيع المساعدات ووضع الخطط و تبني المبادرات التي تلبي احتياجات الأشقاء في اليمن و الوقوف ميدانيا على مجمل الأوضاع الإنسانية و التواصل مع الأشقاء هناك و توفير متطلباتهم على وجه السرعة .. وستكون عدن محطة مهمة لانطلاق عمليات الهيئة الإغاثية لبقية المحافظات .. كما ستكون مركزا لوجستيا لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الإغاثية التي تصل من الدولة أو التي يتم توفيرها من الأسواق المجاورة .

إلى ذلك تضمنت استجابة هيئة الهلال الأحمر للأوضاع الإنسانية على الساحة اليمنية منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن تسيير 5 سفن من الدولة إلى اليمن نقلت حوالي 7 آلاف طن من المواد الغذائية و الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات الأطفال والمشتقات البترولية ..هذا فضلا عن توفير عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية من الأسواق المجاورة وترحيلها برا إلى داخل اليمن وإيصالها إلى المتأثرين في مختلف المحافظات المتضررة .