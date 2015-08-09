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ضعف وظائف الكلى يعرضك للإصابة بأمراض الدماغ

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ضعف وظائف الكلى يعرضك للإصابة بأمراض الدماغ ضعف وظائف الكلى يعرضك للإصابة بأمراض الدماغ
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها أحدث دراسة علمية، حيث أفادت بأن مشاكل الكلى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الدماغ.. وقال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن حماية الكلى من الأمراض يمكن أن تعزز صحة الدماغ.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 2600 شخص فى هولندا، ووجدوا أن ضعف وظائف الكلى ارتبط بقوة مع انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ووجدوا أيضاً زيادة فى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والذاكرة ومشاكل التفكير (الخرف) فى الناس الذين يعانون من مشاكل فى الكلى.

وقال الدكتور محمد عرفان إكرام، أستاذ أمراض المخ فى المركز الطبى لجامعة ايراسموس فى هولندا، إن أمراض الكلى تسبب انخفاضا فى تدفق الدم إلى الدماغ والعكس.

ولاحظ الباحثون أيضا أن خطر الإصابة باضطرابات فى الدماغ قد لا يكون مقصورا على الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن فى الكلى، لكن قد يمتد أيضاً ليشمل الناس الذين يعانون من اضطرابات طفيفة فى الكلى.

ونشرت الدراسة فى عدد أغسطس من مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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