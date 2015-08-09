دراسة: "تكرار غسل اليدين مش دايما وسوسة".. ويساهم فى مكافحة الأمراض

يعتقد البعض أن تكرار غسل اليدين بالماء والصابون هو أحد أعراض الوسواس القهرى، وهو خلاف ما توصلت إليه الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت دراسة بريطانية أشرف عليها علماء من جامعة ساوثهامبتون إلى أن تكرار غسل اليدين أكثر من مرة على مدار اليوم باستخدام الماء والصابون يساهم بالفعل فى الوقاية من الإصابة بالبرد والأنفلونزا بنسبة 20% ويقلل احتمالات زيارة الطبى واستخدام المضادات الحيوية بنسبة 15%.

وأوضح الباحثون أن تشجيع المواطنين على غسل أيديهم كثيراً يساهم فى إبطاء انتشار الفيروسات وأمراض الجهاز الهضمى والحد من معدلات الإصابة بها، وخاصة حال بث هذه الرسائل التوجيهية عبر الإنترنت، حسبما أظهرت نتائج الدراسة.

المثير أن الباحثين أكدوا أيضاً أن استخدام الأنواع الرخيصة والبسيطة من الصابون يساهم فى الحد من فرص الإصابة بالميكروبات والأمراض بنسبة 14%، وتقل معدلات الإصابة بالبرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "The Lancet"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر أغسطس الجارى.