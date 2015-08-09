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“المصريين الأحرار” يطالب بقانون لتنظيم الهجرة وحماية المهاجرين

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“المصريين الأحرار” يطالب بقانون لتنظيم الهجرة وحماية المهاجرين “المصريين الأحرار” يطالب بقانون لتنظيم الهجرة وحماية المهاجرين

حزب المصريين الأحرار

طالب حزب “المصريين الأحرار” بأهمية وجود مشروع قانون ينظم الهجرة، لأن الهجرة لها أفرع متعددة، بالإضافة لمشاكل الشركات الوهمية التى تدعى مساعدة الشباب على السفر والهجرة والعمل بالخارج، داعياً إلى ضرورة وجود حوار مجتمعي بين الجهات المعنية بكتابة هذا القانون ولجان شئون المصريين فى الخارج بجميع الأحزاب، وبحضور عدد كبير من “المصريين العاملين فى الخارج”.

وقال نادر الشرقاوى القيادي بحزب المصريين الأحرار، إن المصريين فى الخارج يتمتعون بحس وطنى عالى وكلهم فخر بما يحدث فى ومعنيين به، مشيراً إلى دورهم فى توضيح حقيقة الصورة داخل مصر، وما تواجهه من إرهاب حقيقي، وأيضاً الترويج لتنمية محور قناة السويس الجديدة وأهمية ذلك لمصر وللعالم.

وأضاف الشرقاوى، أن المشروع يحتاج لمزيد من الدراسة، خاصة وأن البرلمان المقبل سيضم عدد كبير من النواب مزدوجي الجنسية، مشيراً إلى رغبة الكثير من المصريين العاملين في الخارج للترشح فى الانتخابات، ومؤكداً على حق مزدوجى الجنسية، فى الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وأن يكون لهم نصيباً فى خدمة بلادهم وممارسة الحياة السياسية، خاصة بعد ما أقرته المحكمة الدستورية العليا مؤخراً من «إن المصريين في الخارج مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات»، ويحسب هذا لحزب المصريين الأحرار الذى نادى به مراراً وتكراراً.

ولفت الشرقاوى، إلى أنه من الطبيعى أن يتقدم المرشح من مزدوجى الجنسية بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية للحصول على شهادة تثبت أنه لم يتنازل عن الجنسية المصرية نتيجة حصوله على جنسية أخرى، أو أنه لم تسقط عنه الجنسية المصرية بقرار حكومى، فبحسب قانون الجنسية المصرية، فإن هناك من يتنازلون عن جنسيتهم المصرية أو يتم إسقاطها عنهم بقرار من مجلس الوزراء لعدة أسباب منها من يؤدى الخدمة العسكرية فى دولة أجنبية دون الرجوع لوزارة الدفاع المصرية، وفى هذه الحالة يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عنه.

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