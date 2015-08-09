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تشييع جثامين 3 جنود إمارتيين قتلوا فى اليمن

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تشييع جثامين 3 جنود إمارتيين قتلوا فى اليمن تشييع جثامين 3 جنود إمارتيين قتلوا فى اليمن
شيعت اليوم الأحد جنازة ثلاثة جنود إماراتيين قتلوا خلال مشاركتهم فى الحملة التى تقودها ضد المتمردين الحوثيين باليمن.

ولم يذكر بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم السبت كيفية مقتل الجنود. وأدى حاكم إمارة رأس الخيمة صلاة الجنازة على الجنود الثلاثة اليوم الاحد.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى القوات الإماراتية إلى خمسة منذ اندلاع المعارك باليمن فى مارس الماضى عندما أطلقت الإمارات ودول عربية أخرى بقيادة السعودية هجوما ضد الحوثيين.

وقال مسؤولون أمنيون يمنيون إن مستشارين عسكريين سعوديين وإمارتيين ومصريين وأردنيين يدربون مئات المقاتلين فى قاعدة عسكرية قرب مدينة عدن اليمنية.

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مصر 365

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