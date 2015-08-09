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رئيس مجلس الأمة الكويتى يعزى نظيره السعودى فى ضحايا تفجير مسجد "الطوارئ"

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رئيس مجلس الأمة الكويتى يعزى نظيره السعودى فى ضحايا تفجير مسجد "الطوارئ" رئيس مجلس الأمة الكويتى يعزى نظيره السعودى فى ضحايا تفجير مسجد "الطوارئ"

الكويت /أ ش أ/

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم /الأحد/ ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا الحادث الإرهابي، الذى استهدف مسجد قوات الطوارئ بمنطقة "عسير" بمدينة "أبها".
>وقال الغانم - فى برقيته - "بقلوب يعتصرها الألم تلقيت خبر الحادث الإرهابى الإجرامي، الذى استهدف مسجد قوات الطوارئ فى منطقة عسير بمدينة أبها جنوبى المملكة فى بلدكم الشقيق مخلفا وراءه عددا من الضحايا الأبرياء والمصابين من قوات الأمن".
>وأضاف "تضامننا الكامل معكم وحرصنا المعهود على العمل إلى جانبكم من أجل محاربة كل أشكال الإرهاب المقيت الذى لا دين له ولا وطن ولا غاية له سوى إثارة الفتنة واستباحة قتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق، داعين الله جلت قدرته أن يديم على بلدكم الشقيق نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار".
>كما دعا الغانم، الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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