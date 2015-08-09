رئيس البرلمان الليبى يهنأ الجيش بالذكرى الـ75 على تأسيسه

توجه رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، بالتهنئة إلى كل منتسبى القوات المسلحة العربية الليبية فى كل أركانها البرية والبحرية الجوية والدفاع الجوى وكل الهيئات والمؤسسات والإدارات العسكرية، بمناسبة مرور 75عاما على تأسيس الجيش الليبى الذى يوافق التاسع من أغسطس.

ووجه رئيس البرلمان الليبى، فى بيان صحفى، الأحد ، بالدعوة إلى كل منتسبى الجيش الليبى إلى الانضمام والالتحاق بوحدات الجيش فى كل ربوع ليبيا، من أجل المساهمة والعمل على استقرار البلاد وحفظ أمنها وبناء مؤسسات الدولة.