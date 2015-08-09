طائرة مساعدات إغاثية عاجلة من الأردن إلى الشعب اليمنى حمولتها 15 طنا

عمان /أ ش أ/

أقلعت من مطار ماركا العسكرى اليوم الأحد طائرة مساعدات إغاثية عاجلة من طائرات سلاح الجو الملكى ، سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية إلى الشعب اليمنى تقدر حمولتها بنحو 15 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.

>وصرح أمين عام الهيئة أيمن المفلح بأن الطائرة ستهبط فى مطار عدن الدولى حيث سيتم تسليمها إلى الحكومة اليمنية ومن ثم توزيعها على المحتاجين من أبناء الشعب اليمنى ، موضحا أنه سيتم إرسال المزيد من المساعدات إلى اليمن خلال الفترة القادمة.

>وبدوره .. قال مدير مركز إدارة الأزمات فى القوات المسلحة الأردنية العميد المهندس محمد أرشيد المواجدة إنه وبناء على توجيهات ملكية وبأمر من مستشار الملك للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن تم إرسال طائرة المساعدات إلى الأخوة فى اليمن نتيجة الظروف القاسية التى يمرون بها بسبب الحرب الدائرة هناك وللتخفيف من الأعباء الصعبة التى يعيشونها.

>وعلى صعيد متصل..تعقد منظمة أطباء بلا حدود فى عمان غدا /الاثنين / مؤتمرا صحفيا بعنوان (الوضع الإنسانى والصحى فى اليمن) تركز خلاله على معاناة اليمنيين والثمن غير المتكافىء الذى يدفعه السكان المدنيون فى النزاع الجارى والصعوبة فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

>وقامت المنظمة - بحسب بيان صادر عنها - خلال الفترة الواقعة ما بين أواخر مارس الماضى وحتى اليوم بتقديم العلاج لأكثر من 8000 جريح أصيبوا جراء النزاع المسلح فى اليمن.

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