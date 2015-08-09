التضامن: تخصيص مشرف لكل 47 حاجا وتوفير أطباء لتقديم الرعاية الصحية

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه تم الانتهاء من اختيار المشرفين بواقع مشرف لكل 47 حاجا من مختلف المحافظات.

وأشار عبد الموجود إلى أنه جار تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المشرفين، وأنه سيتم عقدها خلال الشهر الجارى بواقع ثلاثة لقاءات لجميع مشرفى المحافظات، كذلك عقد ندوات دينية لتأهيل الحجاج وتعريفهم بالمناسك وبدء عقدها بالمحافظات تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والصحة بكل محافظة.

وأوضح خلال بيان أصدرته وزارة التضامن، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير عدد من الأطباء من كافة التخصصات لتقديم الرعاية الصحية بالعيادات الطبية المقرر إنشاؤها بمقر إقامة الحجاج بالفنادق، وذلك بخلاف الإرشادات والنشرات للتوعية وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

من جانبها، أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه فى إطار استعدادات الوزارة لموسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام والبالغ عددهم عشرة آلاف حاج فقد تقرر إصدار تأشيرات الحجاج خلال النصف الثانى من الشهر الجارى، بالتنسيق مع القنصلية السعودية على أن يكون أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية فى الرابع من سبتمبر القادم وتستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر الرحلات لتكتمل صول رحلات إيجاد جميع حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

وأكدت والى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات ليكون موسم الحج هذا العام الأكثر تنظيما نظرا للاستعدادات المبكرة التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع السلطات والسعودية ومؤسسة الطوافة حول الترتيبات الجديدة لموسم الحج والتسهيلات المقدمة منذ وصول الحجيج وحتى عودتهم.

كانت الوزيرة قد وجهت بضرورة الاستفادة من التعاقد المبكر لحجز أماكن إقامة الحجاج بالشروط والضوابط التى حددتها الوزارة لراحة الحجاج على أن تكون قريبة من الحرم مع تخصيص أماكن قريبة لرمى الجمرات فى منى وتحسين الإقامة بمخيمات منى وعرفات وتزويدها بكافة الخدمات حرصا على راحة الحجاج.

كما وجهت بضرورة تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المشرفين بالتعاون مع دار الإفتاء للإشراف على الحجاج وتأهيلهم وتوعيتهم بالتيسيرات الشرعية لأداء المناسك كذلك تكثيف الندوات الدينية لتأهيل الحجاج وتعريفهم بالمناسك وتفعيل التعاون مع كافة الهيئات والبعثات النوعية لحجاج جمهورية مصر العربية.

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