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النيابة تستدعى أسرة عصام دربالة وتطلب التقرير الطبى حول أسباب الوفاة

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النيابة تستدعى أسرة عصام دربالة وتطلب التقرير الطبى حول أسباب الوفاة النيابة تستدعى أسرة عصام دربالة وتطلب التقرير الطبى حول أسباب الوفاة
أمر المستشار أحمد مجدى مدير نيابة المعادى باستعجال تحريات المباحث حول وفاة القيادى بالجماعة الإسلامية عصام دربالة بداخل سجن طرة، كما طلب تقرير الصحة لبيان أسباب الوفاة، وأمرت النيابة باستدعاء عائلة دربالة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأكد مصدر قضائى، أن النيابة بصدد إصدار قرار اليوم حول دفن الجثة فور صدور تقرير الطبى لبيان سبب الوفاة.

كان المتهم محمد عصام الدين حسن أحمد دربالة، المودع بسجن شديد الحراسة بطرة على ذمة القضية رقم 408 لسنة 2015 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون قد شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس، بتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه كان يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وانخفاض بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم، على الفور، تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وأثناء نقله للمستشفى لتلقى العلاج حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاته.

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