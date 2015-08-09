أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين أخرين بقضية "التخابر مع قطر"

Google+ Print
بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين أخرين بقضية "التخابر مع قطر" بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين أخرين بقضية "التخابر مع قطر"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ونادت المحكمة على المتهمين المحبوسين وتبين حضورهم جميعا، عدا المتهمين الهاربين، وقدمت النيابة ما يفيد بقرار المحكمة بشأن توقيع الكشف الطبى على المتهم الأول "محمد مرسى" وقدمت صورة من النيابة المرسل إلى رئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة.

كما قدمت النيابة ما يفيد من قرار المحكمة بضبط الشاهدين، وعدم حضور "علاء الدين محمد" جلسة اليوم، وقالت النيابة إنه تم ضبط الشاهد الرابع أيمن نبيه عبد الفتاح والذى تبين حضوره، وسألته المحكمة عن عدم حضوره، فقرر الشاهد أنه لم يسبق إخطاره للمثول أمام المحكمة، وأنه فور إخطاره حضر إلى المحكمة.

وكانت قد أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

إيداع متهمى قضية "التخابر مع قطر" قفص المحكمة وتأخر وصول هيئة الدفاع
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة