بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين أخرين بقضية "التخابر مع قطر"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ونادت المحكمة على المتهمين المحبوسين وتبين حضورهم جميعا، عدا المتهمين الهاربين، وقدمت النيابة ما يفيد بقرار المحكمة بشأن توقيع الكشف الطبى على المتهم الأول "محمد مرسى" وقدمت صورة من النيابة المرسل إلى رئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة.

كما قدمت النيابة ما يفيد من قرار المحكمة بضبط الشاهدين، وعدم حضور "علاء الدين محمد" جلسة اليوم، وقالت النيابة إنه تم ضبط الشاهد الرابع أيمن نبيه عبد الفتاح والذى تبين حضوره، وسألته المحكمة عن عدم حضوره، فقرر الشاهد أنه لم يسبق إخطاره للمثول أمام المحكمة، وأنه فور إخطاره حضر إلى المحكمة.

وكانت قد أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

إيداع متهمى قضية "التخابر مع قطر" قفص المحكمة وتأخر وصول هيئة الدفاع

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