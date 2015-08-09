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النيابة تباشر التحقيق فى واقعة اختطاف فتاتين بمنشأة ناصر

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النيابة تباشر التحقيق فى واقعة اختطاف فتاتين بمنشأة ناصر النيابة تباشر التحقيق فى واقعة اختطاف فتاتين بمنشأة ناصر
يباشر محمد أبو المعالى، رئيس نيابة منشأة ناصر، التحقيق فى واقعة اختطاف فتاتين من أسرة واحدة بمنطقة المنشأة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم منشأة ناصر بلاغا من مواطن يتهم فيه أحد جيرانه بخطف بناته والقيام بتعذيبهما لفترة من الوقت، ثم إطلاق سراحهما نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، وحرر محضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليهما، والذين أكدوا أن المتهمين الهاربين اعتادوا ضربهما وتعذيبهما فى ساعات متأخرة من الليل، والاتصال فى الوقت ذاته بأسرتهما لابتزازهم وطلب فدية مالية منهم.
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