نيابة سوهاج تقرر حبس 6 متهمين 4 أيام فى مشاجرة بين عائلتين

>أمر المستشار ضياء إبراهيم مدير نيابة مركز سوهاج وسكرتارية أحمد قناوى، بحبس 6 متهمين ومقيمين بقرية الشيخ مكرم، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى مشاجرة بين عائلتين.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية الشيخ مكرم، وإطلاق الأعيرة النارية فيما بينهم.

كشفت التحريات أن سبب المشاجرة الخلاف على قطعة أرض، وبعد تقنين الإجراءات تم السيطرة على المشاجرة والقبض على 6 متهمين من أطراف العائلتين وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.