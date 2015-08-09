بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن القاهرة بوحدة مرور عين الصيرة

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة مفاجئة بوحدة مرور عين الصيرة صباح اليوم الأحد، للعمل على متابعة أداء رجال الشرطة، وكيفية التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم.

وخلال الجولة استمع مدير أمن القاهرة لشكاوى المواطنين، ووجه بسرعة اتخاذ اللازم حيالها، كما وجه بضرورة توفير عدد أكبر من الكراسى المخصصة لانتظار المواطنين، وقدموا تهنئتهم إلى وزير الداخلية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمتابعة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.



>