القبض على موزع بشركة تجارة وراء سرقة خزينة الشركة لسداد ديونه

>نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالى من شركة تجارة بمنطقة عابدين، والذى تبين أن موزع بالشركة وراء ارتكاب الواقعة فتم ضبطه، واعترف بسرقة الأموال بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم ضبط بحوزته جزء من الأموال وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين بلاغا من "ناجى أبو ضيف محمد" 47 سنة مدير مبيعات بشركة الإخلاص للتجارة الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ 97 ألف جنيه "عهدته" من داخل درج مكتبه بالشركة عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

على الفور، انتقل رجال المباحث وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشركة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات بمعرفة ضابط مباحث القسم أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فارس سيد على" 47 سنة موزع بالشركة ومقيم المرج، والمطلوب التنفيذ عليه فى 11 قضية آخرها قضية " تبديد ".

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ 76 ألف جنيه من المسروقات وهاتف محمول ماركة سامسونج .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وأنفاقه باقى المبلغ على سداد ديونه وشراء الهاتف المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.