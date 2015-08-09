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تأجيل نظر محاكمة ربة منزل متهمة بممارسة الرذيلة فى الخليفة لـ11 أغسطس

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تأجيل نظر محاكمة ربة منزل متهمة بممارسة الرذيلة فى الخليفة لـ11 أغسطس تأجيل نظر محاكمة ربة منزل متهمة بممارسة الرذيلة فى الخليفة لـ11 أغسطس
قررت دائرة جنح الخليفة بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل نظر قضية الزنا المتهمة فيها ربة منزل بممارسة الدعارة مع أحد الجيران إلى جلسة 11 أغسطس المقبل للاطلاع.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من المواطن "م.ا" يتهم فيه زوجته "ه.م" بممارسة الرذيلة مع جاره، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأفادت التحريات تردد المتهمة على غرفة بأحد أسطح العمارات بمنطقة الخليفة، وتم القبض عليهما داخل الغرفة، وتحرر المحضر اللازم جنح الخليفة.

وبمواجهة النيابة للمتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنح الخليفة والتى أمرت بتأجيل نظر القضية.

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