تنظيم داعش فى ليبيا يعلن مقتل أحد قادته ببنغازى

لقى أحد قادة تنظيم داعش فى ليبيا مصرعه، جراء الاشتباكات مع قوات الجيش الليبى بمنطقة بوعطنى بمدينة بنغازى.

ونشر موقع تابع لتنظيم داعش على تويتر اليوم مقتل أحد قادته ويدعى عماد الزوى خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة الليبية بمنطقة بوعطنى، ووصفه بأنه أحد أبرز مقاتليه بمدينة بنغازى.

يذكر أن ما يسمى بـ”تنظيم الدولة” كان قد فقد أحد قادته رجب العقورى المكنى بأبى فاروق الليبى خلال الأسبوع الماضى أثناء معارك مع الجيش بمنطقة سوق الحوت.

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