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المقاومة الشعبية والجيش الوطنى يسيطران على مدينة زنجبار بمحافظة أبين

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المقاومة الشعبية والجيش الوطنى يسيطران على مدينة زنجبار بمحافظة أبين المقاومة الشعبية والجيش الوطنى يسيطران على مدينة زنجبار بمحافظة أبين
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الأحد، أن المقاومة الشعبية والجيش الوطنى يسيطران بشكل كامل على مدينة زنجبار واللواء 15 مشاة فى محافظة أبين.

جدير بالذكر أن مقاتلات "عاصفة الحزم" قصفت مواقع عسكرية تابعة للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بمحافظة أبين المجاورة لعدن، وتبعد عاصمتها زنجبار عنها بحوالى 55 كيلومترا.

وأوضحت مصادر محلية بالمحافظة أن الطائرات قصفت المواقع المتواجدة فى الجبال، والتى تطل على باب المندب وبها دبابات وعربات مدرعة ونقاط عسكرية مما أدى إلى مقتل وإصابة جنود بالمواقع.

وقد وقعت فى العاصمة زنجبار اشتباكات بين ميليشيات الحوثيين المدعومين بقوات من اللواء 15 الموالى لهم وعناصر المقاومة الجنوبية الشعبية، مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الحوثيين.

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