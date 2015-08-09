مقتل 37 من تنظيم داعش بقصف مدفعى فى الأنبار بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد مقتل 37 داعشيا وإصابة 29 أخرين، فى قصف مدفعى لقطعات قيادة الفرقة الثامنة الأمنية، فى مناطق البو شجل والملاحمة فى محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) عن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قوله "إن قيادة الفرقة الثامنة تمكنت وبإسناد مدفعى وجوى من قتل ٣٧ إرهابيا وإصابة ٢٩ آخرين وتدمير ١٦ زورقا و٣ مدافع مقاومة للطائرات و١٥عجلة و١٠ مقرات".

وأضاف رسول أن "القيادة تمكنت من الاستيلاء وتدمير مستودعات للأسلحة وقتل من فيها فى البوشجل والملاحمة".

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