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تنظيم داعش يعلن سيطرته على قرية أم حوش فى حلب بسوريا

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تنظيم داعش يعلن سيطرته على قرية أم حوش فى حلب بسوريا تنظيم داعش يعلن سيطرته على قرية أم حوش فى حلب بسوريا
أعلن تنظيم داعش الإرهابى سيطرته على قرية أم حوش بالقرب من بلدة مارع بريف حلب الشمالى فى سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

يذكر أن قوة المهام المشتركة قالت فى بيان، إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 19 غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، وأضاف البيان أن الهجمات فى سوريا تركزت قرب مدينة الحسكة، حيث تم تدمير تسعة مواقع قتالية وثلاث غرف حصينة ومستودع أسلحة وأهداف أخرى.

واستهدفت الهجمات أيضا وحدات تكتيكية بالإضافة إلى أهداف لداعش قرب حلب والرقة ودير الزور، واستهدفت عشر ضربات شنها التحالف قرب ثمانى مدن فى العراق وحدات تكتيكية ومنشآت أسلحة ومواقع قتالية.

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