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ولى ولى العهد السعودى يوجه بمعاملة الشهداء الإماراتيين كالشهداء السعوديين

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ولى ولى العهد السعودى يوجه بمعاملة الشهداء الإماراتيين كالشهداء السعوديين ولى ولى العهد السعودى يوجه بمعاملة الشهداء الإماراتيين كالشهداء السعوديين
وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمعاملة الشهداء الاماريتيين الثلاثة من القوة الإماراتية المشاركة فى عمليات التحالف العربى، الذين استشهدوا أمس، معاملة الشهداء السعوديين ماديا ومعنويا.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلنت فى بيان أمس استشهادهم أثناء أدائهم الواجب فى الدفاع عن الشعب اليمنى.
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