سفر 702 مصرى وليبى وعودة 315 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن مطروح، فى بيان صحفى، منذ قليل، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 702 إلى الجانب الليبى بينهم 180 مصريا و522 ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان إنه تم إنهاء إجراءات وصول 315 راكبا 196 شرعى و119 غير شرعى، وأصبح إجمالى عدد الركاب الواصلين عبر منفذ السلوم منذ يوم 16/2/2015 حتى الآن "69461 مصريا".

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارا بإنهاء إجراءات وصول 44 شاحنة مصرية عقب تفريغ حمولاتها بالجانب الليبى وإنهاء إجراءات وصول 315 مصريا وليبيا بينهم 196 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و119 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم حتى الآن 69 ألفا و461 مصريا منذ يوم 17 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وقيام سلاح الجو المصرى على إثر ذلك بدك مواقع الإرهابيين هناك.