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صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الوطن الشحي والحبسي

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صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الوطن الشحي والحبسي صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الوطن الشحي والحبسي

 أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح اليوم صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الوطن..العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي اللذين قدما روحيهما فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها.

 كما أدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة .. داعين الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 وكانت جثامين شهداء الإمارات الثلاثة العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي والعريف أول خالد محمد عبدالله الشحي والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني..قد وصلت إلى مطار البطين في أبوظبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي يرافقهم عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

 وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين على أرض المطار حيث كان في مقدمة المستقبلين عدد من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

 ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس ثلاثة من جنودها البواسل وتقدمت بخالص العزاء والمواساة الى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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