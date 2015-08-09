تخفيض 5% على تعرفة النقل البحري في دبي

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها ستجري تخفيضا على تعرفة التنقل عبر وسائل النقل البحري المتمثّلة بالباص والتاكسي المائيين وفيري دبي والعبرات الزرقاء (الكهربائية) وذلك بهدف إضفاء المزيد من السعادة على قلوب الجمهور من مختلف شرائح المجتمع لاسيما رواد وسائل النقل البحري في إمارة دبي من السكان والسائحين والزائرين القادمين إلى الإمارة من مختلف بلدان ومدن العالم.

وقال أسامة مصباح سلامة، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة بالإنابة بأن الهيئة تقدم هذا التخفيض لرواد وسائل النقل البحري لتسهم في إسعاد هذه الشريحة من متعاملي الهيئة ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدّمة لهم بالإضافة إلى استقطاب أعداد إضافية من الركاب الراغبين باستخدام وسائل النقل البحرية هذه من السكان والزائرين والسائحين.

وأوضح سلامة: "سيتمتع رواد وسائل النقل البحري بتخفيض (5%) على تعرفة التنقّل بالباص والتاكسي المائيين وفيري دبي والعبرات الزرقاء في الرحلات المؤجّرة فقط (Chartering)، فيما سيشمل التخفيض المذكور الرحلات المجدولة لفيري دبي (Scheduled Trips) وللكبار فقط على يقوموا بإبراز بطاقة الهوية الوطنية."

وأضاف: "كما خصصت المؤسسة تخفيضا بنسبة (5%) للركاب، الذين يشترون تذكرة ذهب وعودة لرحلات فيري دبي للتنقّل بين الغبيبة والمارينا حيث تتوفر ثلاث رحلات مجدولة من محطة الغبيبة ومحطة المارينا لنقل الجمهور بين المحطتين المذكورتين. وللحصول على التخفيض المطلوب، يجب شراء تذكرة ذاهب وعودة."

وأكّد مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة بالإنابة بأن من شأن هذه المبادرة أن تشجّع وتستقطب أعدادا إضافية من ركاب المواصلات العامة ليتوجّهوا نحو استخدام وسائل النقل البحري المتمثّلة بفيري دبي والباص والتاكسي المائيين والعبرات، التي تعتبر أحد عناصر التكامل في شبكة المواصلات العامة المتطوّرة في إمارة دبي. سوف يستمر هذا العرض حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن وسائل النقل البحري نقلت في النصف الأول من العام الجاري سبعة ملايين و492 ألفاً و529 راكباً، حيث بلغ عدد مستخدمي العبرات سبعة ملايين و171 ألفاً و509 ركاب، فيما بلغ عدد مستخدمي الباص المائي 249 ألفا و911 راكباً، ونقل فيري دبي 56 ألفاً و568 راكباً، ونقل التاكسي المائي 14 ألفا و541 راكباً.

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