لجنة من الشئون الاجتماعية لبحث 30 ألف تظلم ببرنامج “تكافل وكرامة” بأسيوط

بدأت مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة أسيوط في بحث التظلمات التي تلقتها من المتضررين من عدم استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة واستجابة لهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة النظر في أوراق جميع الأسر التي تم استبعادها لعدم ثبوت استحقاقها وهي ما يقرب من 30 ألف تظلم حيث يتوجه المواطنين إلي الوحدات الاجتماعية التابع لها كل منهم ويقوم بتسجيل الشكاوى والتظلمات وفورا يتم دفعها للمستوى المركزي للتحقيق فى مدي صحتها .

وقال محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط أنه حتى الآن تم صرف مساعدات لحوالي 56 ألف أسرة تابعين لبرنامج تكافل وكرامة بالمحافظة مؤكداً أن الوزارة تعمل علي تقديم كافة المستحقات لغير القادرين من المواطنين وتحقيق نتائج البرنامج المستهدفة في إطار من الدقة والشفافية.

وأضاف أن التظلمات الخاصة بالمواطنين يتم تسجيلها علي الكمبيوتر وتم تشكيل لجنة تابعة للمديرية للبت في الطلبات وصرف المستحقات لهم مشيراً إلي تعاون كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة للقضاء علي أي عائق أمام تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لما يقدمه من مساعدات مالية للفقراء والمحتاجين من أبناء المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن برنامج تكافل وكرامة الذى يطبق فى مراكز”أبوتيج – الغنايم- صدفا- البدارى – ساحل سليم” يتم من خلاله الصرف لمن لديه معاش تأميني أو من ليس لديه معاش بالإضافة إلي المعاقين ويشترط للصرف تقديم شهادة من القومسيون الطبي لبيان أنه غير قادر علي العمل واستحقاقه لهذا المعاش حيث يحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكتروني (الفيزا كارت).

وأكد علي دور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في تذليل كافة العقبات للوصول إلي أفضل النتائج من خلال تطبيق برنامج تكافل وكرامة ومساعدات الفقراء.