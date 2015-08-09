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تقرير يكشف عن نظم غذائية رائعة للوقاية من مضاعفات القولون العصبى

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تقرير يكشف عن نظم غذائية رائعة للوقاية من مضاعفات القولون العصبى تقرير يكشف عن نظم غذائية رائعة للوقاية من مضاعفات القولون العصبى
كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن عدم تناول أنواع معينة من الكربوهيدرات خلال النظام الغذائى سوف يفيد الناس الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى (IBS).

وقد وجد الباحثون، خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”، أن اتباع نظام غذائى معين يسمى “FODMAP” يحسن حياة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.

وأشار الباحثون إلى أن أعراض متلازمة القولون العصبى “IBS”، تشمل آلام البطن وعدم الراحة، والانتفاخ، والتغيرات فى الأمعاء، وتؤثر على ما يصل إلى 20% من الأمريكيين، والمرأة لديها فرص إصابة أعلى من الرجال.

ويستند النظام الغذائى “FODMAP”، على نظرية أن بعض الكربوهيدرات يتم امتصاصها بشكل سيئ من قبل الأمعاء الدقيقة وأن أعراض القولون العصبى تزداد سوءًا عند الناس المصابين بهذا الاضطراب بعد تناول هذه الأنواع من الكربوهيدرات، التى تشمل القمح والبصل والبقوليات والحليب والعسل والتفاح، شراب الذرة عالى الفركتوز، والمحليات الاصطناعية السوربيتول والمانيتول.

وأضاف الباحثون أن الأطعمة التى تحتوى على الألياف مثل الخضراوات والفواكه هى من أفضل الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.
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