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تفويت وجبة الإفطار قد يدمر قلب مرضى السكر من النوع الثانى

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تفويت وجبة الإفطار قد يدمر قلب مرضى السكر من النوع الثانى تفويت وجبة الإفطار قد يدمر قلب مرضى السكر من النوع الثانى
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن عدم تناول وجبة الإفطار ليست فكرة جيدة لأى شخص سواء كان مريضًا أم لا، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن تفويت وجبة الإفطار بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 أمر خطير للغاية وقد يتسبب فى فشل الأجهزة الحيوية بمرور الوقت.

ووجد الباحثون أنه عند تخطى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 لوجبة الإفطار، فترتفع مستويات السكر فى الدم عند تناول وجبة الغداء إلى أعلى من 37% مقارنة بمن لم يتناولوا وجبة الإفطار.

ووجد الباحثون أيضًا خلال الدراسة، أن مستويات السكر فى الدم ارتفعت إلى 27% عند تناول وجبة العشاء، وذلك بعد تخطى وجبة الإفطار.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم بعد الوجبات يرتبط بقوة مع حدوث انخفاض سريع فى وظيفة خلايا بيتا.

وأشار الباحثون إلى أن خلايا بيتا هى خلايا موجودة فى البنكرياس وتنتج الأنسولين، وهو الهرمون الضرورى للجسم لتحويل الكربوهيدرات فى الغذاء إلى وقود.

وأضاف الباحثون أن خلايا بيتا تفقد قدرتها بسبب الصيام لفترات طويلة، لذلك، فإنها تأخذ وقتًا إضافيًا بعد تناول الغداء للتعافى، ما يتسبب فى إفراز كمية قليلة جدًا من الأنسولين، ويؤدى هذا إلى ارتفاع مبالغ فى مستويات السكر فى الدم على مدار اليوم.

ونشرت نتائج هذه الدراسة مؤخرا فى مجلة رعاية مرضى السكرى الأمريكية.

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مصر 365