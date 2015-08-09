ٌٌُُإصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “السويس ـ الاسماعيلية”

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم 6 أشخاص مصابين بكسور وكدامات أثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس- الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين الي مستشفي السويس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء جمال عبد الباري، مدير امن السويس، تلقي إخطارا من نقطة مستشفي السويس العام بوصول 6 مواطنين مصابين الي المستشفي العام بسبب انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس- الاسماعيلية.

وأوضح مصدر أمني، ان السرعة الزائدة لقائد السيارة هي السبب في الحادث والتي ادت الي انقلاب السيارة الميكروباص ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس والاستماع الي اقوال المصابين في الحادث.