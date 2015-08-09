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والدة شهيد الإمارات في اليمن لقبت بـ “أم الشهداء” لخسارتها 4 أبناء

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والدة شهيد الإمارات في اليمن لقبت بـ “أم الشهداء” لخسارتها 4 أبناء والدة شهيد الإمارات في اليمن لقبت بـ “أم الشهداء” لخسارتها 4 أبناء

الشهيد خالد الشحي

أفاد علي محمد الشحي ابن عم الشهيد العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي الذي استشهد، اليوم السبت، مع اثنين من رفاقه ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي في اليمن، أن الشهيد هو الخامس الذي تخسره أسرته، ووالدته لقبت بأم الشهداء بعد أن توفي أربعة من أطفالها غرقاً قبل سنوات، حسبما ذكر موقع  ”24″ الإماراتي.

وقال ابن عم الشهيد إن “الشهيد خالد، يبلغ من العمر 33 عاماً وهو أب لطفلين، لديه أربعة أشقاء ذكور وخمس أخوات، فقد والده منذ سنوات، وهو قريب جداً من والدته التي يحرص دوماً على التواصل معها ورعايتها”.

وأفاد أن “آخر اتصال مع الشهيد خالد كان أمس الجمعة في تمام الساعة التاسعة ليلاً حيث أوصى شقيقه بوالدته وطفليه، وكانت معنوياته عالية”، مؤكداً أن “أسرته تلقت خبر استشهاده باحتساب وصبر كبيرين، لإيمانهم بأنه شهيد كان يدافع عن الحق ويلبي نداء الوطن”.

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